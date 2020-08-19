Апгрейд ноутбука Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 81W40070RK

Статьи 1 месяц назад в 20:36

Упорство — это девятнадцать провалов и успех на двадцатой попытке. © Джули Эндрюс

Здравствуй, читатель. С этим ноутбуком я попал в долгую и неприятную историю. Думаю, потому что я купил его буквально на старте продаж, и в наличии не было запчастей, фото разборок и вообще какой-либо информации по деталям. Я знал только о процессоре и неплохом, встроенном в «камень» видеоядре, что и побудило меня к покупке. В этой статье я расскажу свою историю, расскажу, с каким ошибками я столкнулся и постараюсь дать вам как можно больше полезной информации, чтобы вы могли этих самых ошибок избежать. Повествование я буду вести в формате «фотография-описание». Поехали! Мой очень старый заказчик Сергей — один из первых клиентов, к кому я когда-то приехал в качестве эникейщика в самом начале своей около-технической карьеры переустанавливать операционку. С тех пор мы общаемся более десяти лет, и я время от времени оказываю ему услуги по ремонту компьютера и помогаю с выбором техники, в том числе ноутбуков для членов семьи. И когда он обратился ко мне с очередной конкретной просьбой — помочь приобрести ноут, не дороже конкретной суммы для конкретных задач, я, разумеется, не мог отказать. Спустя несколько часов поиска и чтения статей я выбрал лучшую, подходящую для задачи Сергея, модель, им оказался. Я внимательно изучил ту информацию, касаемо модели лэптопа 81W40070RK, которая была в доступе в мировом интернете и понял, что в ноутбуке предустановлен m.2@nvme SSD форм-фактора 2242; есть корзина для установки HDD 2,5″ толщиной не более 7 мм.; отсутствует посадка под ODD, что делает невозможным установку optibay; и что есть свободный слот для модуля памяти SO-DIMM DDR-IV 2666 Mhz. Я подумал, что лучше взять модель с предустановленным SSD и сразу же докупить в ноутбук HDD. Я знал, что Сергей планирует устанавливать на HDD игры, поэтому мне хотелось купить именно HDD@7200rpm, потому что купи бы я модель с предустановленным HDD, там был бы 5400rpm. И это было моей первой ошибкой. Читатель, если Вы ещё не приобрели ноутбук и используете эту статью, как подготовку к покупке, рекомендую Вам купить ноутбук с HDD и докупить в него SSD@m.2-2242 nvme. В этом случае у Вас не будет тех же проблем, что были у меня при поиске шлейыа жёсткого диска.

Я приобрёл ноутбук

Комплектация стандартная: ноутбук и зарядное устройство

Выглядит дороже своей стоимости

Для читателя делаю фото стикера со дна ноутбука

Для разборки вывинчиваю все винтики со дна устройства

Аккуратно разделяю нижнюю крышку днища от «тела» ноутбука. Внимание, читатель, никогда не делайте этого металлическим предметом, — есть высокая вероятность поцарапать пластик или сломать крепления. Хорошо подходит гитарный медиатор или пластиковая карта

Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 в разборе без крышки. Делаю общее фото

Я подписал ключевые «узлы»

Модель аккумулятора L16C2PB1. Напряжение 7.6 Вольт, ёмкость — 4645 mAh, мощность 35 Ватт, номинальная ёмкость 4510 mAh/34 Ватт, предельное напряжение 8.7 Вольт.

Парт-номер аккумуляторной батареи XU100459-17013A

Аккумулятор держится на трёх винтах

До начала каких-либо работ вынимаю аккумулятор. Я настоятельно рекомендую ничего внутри не трогать до тех пор, пока полностью не обесточите устройство. И перед работой рекомендую начисто вымыть руки и смыть мыло ледяной водой (либо наденьте резиновые перчатки). И потрогайте обеими руками батарею в квартире.

Снимаю корзину для жёсткого диска

Снимаю защиту с SSD. Если ничего не планируете делать с SSD, Вам её трогать не нужно.

В ноутбуке установлен накопитель Western Digital PC SN520 NVMe SSD на 256 Гбайт

Снимаю систему охлаждения, делаю фото

На всякий случай фотографирую кулер Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (последнее для поисковиков, чтобы читатель мог легко идентифицировать вентилятор)

Под защитной крышкой находится пустой слот для модуля оперативной памяти SO-DIMM DDR-IV 2666@CL19. Я рекомендую покупать модули именно с такой высокой Latency, потому что изначально я приобрёл быструю память от Kingston с показателями 2666@CL16, ноутбук с ней стартовал, но почти сразу рандомно артефачил, перезагружался и выпадал в синие экраны. Я полагаю это потому что система вместо того, чтобы повысить тайминги дискретного модуля до состояния распаянного, наоборот, понижала тайминги распаянного до состояния дискретного. Надеюсь, когда Вы читаете эту статью, этот не побоюсь слова «косяк» исправили в апдейтах БИОС, но всё же не рекомендую Вам рисковать. Память 2666@CL19 (на фото ниже) у меня завелась и заработала корректно.

Собственно этот модуль 100% корректно работает с этим ноутбуком. Проверено лично. Название модуля SODIMM DDR4 8GB ADATA AD4S266638G19-S

Устанавливаю модуль в слот. Можно закрывать защитную крышку обратно.

Следующее, что приходит мне в голову — где шлейф для HDD? И тут начинается самое интересное.

Lenovo просто не кладёт в ноутбук шлейф для подключения накопителя 2,5″. Я гуглю, и спустя время выясняю, что мне необходим шлейф PN: 5C10S30052.

Я иду на сайт Леново, открываю тикет с поддержкой и спрашиваю, как и где я могу получить шлейф, на что получаю ответ — у авторизованных сервисных центров. Сотрудник «поддержки» кидает мне ссылку на страницу со списком СЦ, авторизованных lenovo и отключается.

Я не сдаюсь просто так! Я выбираю все авторизованные СЦ Москвы

И пишу им всем одинаковое письмо с просьбой продать мне шлейф

Проходит некоторое время, и мне отвечают из нескольких сервисных центров (остальные тупо игнорируют). Особенно хочу выделить один из них, который решил подзаработать на моей ситуации

Я понимаю, что «работы по установке» мне не нужны, я сам могу установить шлейф, это проще, чем есть, и пытаюсь упростить ситуацию

В ответ ожидаемо получаю игнор. Меня сильно удивила манера общения сотрудника СЦ, которого авторизовал Lenovo, и я создал тему на форуме, но очевидно, что и самой Lenovo так же пофиг на клиентов, как и авторизованным ими сервисникам. Отчаявшись, я решаю отпустить ситуацию и дать себе пару дней времени, как вдруг мне приходит ещё одно письмо. Слава Вальхалле, в мире ещё остались адекватные люди.

Елена Рожкова (старший менеджер М-Проект) оказывает супер-адекватным человеком, высылает мне реквизиты на оплату, я оплачиваю, она заказывает шлейф, и через две недели мне приходит электронка, что шлейф наконец-то приехал и ждёт меня у них в офисе.

Я прошу оформить мне доставку, чтобы не ехать самому через весь город, и за дополнительных 300 рублей на следующий день наконец-то получаю шлейф на руки

Делаю несколько фотографий шлейфа PN: 5C10S30052 для Вас, читатель

Я снова отключаю аккумулятор, чтобы наконец-то подключить несчастный жёсткий диск

Подходит идеально

Прокладываю шлейф под аккумулятором

Жёсткий диск отображается в БИОСе, значит всё хорошо, осталось отформатировать, назначить букву и можно пользоваться

Готово! Теперь у Сергея связка SSD+HDD. Оно того определённо стоило (да, я сфоткал экран, — так быстрее)